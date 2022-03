Agora pré-candidato, Silvio retoma caravanas e visita 12 cidades em três dias

Os pré-candidatos da oposição Sílvio Mendes (governador), Iracema Portella (vice-governadora) e Joel Rodrigues (senador) iniciam nesta sexta-feira mais uma caravana pelo Piauí. Entre hoje, 4 e domingo, 6 de março, eles devem ir a 12 cidades da região de Picos, no semiárido piauiense.

Nesta sexta-feira, primeiro dia de visitas e contatos com a população e lideranças políticas, os pré-candidatos de oposição vão às cidades de Vera Mendes, Itainópolis, Aroeiras do Itaim e Geminiano.

Amanhã, sábado, Silvio, Iracema e Joel vão para as cidades de São José do Peixe, São João da Canabrava e Dom Expedito Lopes.

Domingo, encerrando os contatos com moradores e lideranças políticas, os pré-candidatos da oposição estarão nas cidades de Campo Grande do Piauí, Vila Nova do Piauí, Alegrete do Piauí, Alagoinha do Piauí e São Julião.

Em Picos, cidade-polo com influência sobre todos os municípios visitados, também há uma agenda, na manhã de sábado, de contatos e entrevistas para jornalistas de veículos locais de imprensa.

