Assembleia avalia realizar concurso público para criação da Polícia do Legislativo

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), deputado Franzé Silva (PT), afirmou nesta quarta-feira (04) que vai estudar o orçamento da casa para, em 2024, realizar um concurso para a criação da "Polícia do Legislativo". A proposta é fazer com que a Alepi tenha a própria força de segurança. A possibilidade de criação da polícia veio após o governador Rafael Fonteles solicitar a realocação de cerca de 50 PM’s que fazem a segurança da Assembleia, para reforçar o efetivo da Polícia Militar.

“O poder legislativo quer dar uma contribuição à política que o governador Rafael Fonteles tem anunciado, que é de aumentar a sensação de segurança para a população do Piauí. Dialogando com o comandante da PM, nós vamos devolver para as ruas cerca de 50 policiais. Isso vai favorecer mais policiais nas ruas e a gente quer dar essa contribuição”, disse Franzé Silva.

(Foto: Jarbas Santana / Ascom)

“Numa outra vertente, vamos estudar o nosso orçamento para, no próximo ano, realizarmos um concurso para criar, a nível legislativo, a Polícia Legislativa. Ficando apenas a assistência militar”, complementou. O presidente não deu prazos para a apresentação do edital e realização do certame.

A reunião teve a presença do Comandante Geral da PM, Scheywann Lopes, que afirmou que os PM’s devolvidos pela Alepi vão contribuir no reforço do policiamento ostensivo nas ruas.

