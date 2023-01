Alepi define solenidade de posse e eleição da mesa diretora

A solenidade de posse e a eleição da mesa diretora do Poder Legislativo no próximo mês de fevereiro foram definidas pela Assembleia Legislativa. O cronograma envolve a foto oficial da nova legislatura e a mensagem oficial do governador Rafael Fonteles (PT).

A posse dos parlamentares eleitos para a 20ª Legislatura acontece em solenidade no dia 1º de fevereiro, às 11h, no Plenário Waldemar Macêdo. Logo em seguida, acorre a votação eleição a nova a Mesa Diretora da Casa.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Já a foto oficial dos deputados será feita no dia 2 de fevereiro, às 10 horas, na Avenida Marechal Castelo Branco, após a tradicional revista à tropa da Polícia Militar. Às 11 horas, acontecerá a instalação da 1ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura, com a leitura da Mensagem do Governador.

"Esta legislatura atuará em um novo momento histórico e político nacional, em que se renovam as esperanças de nosso povo em um país melhor, norteado pelos valores democráticos, sociais, cidadãos, pelos princípios fundamentais constitucionais", destaca o presidente da Assembleia, deputado Franzé Silva (PT).

