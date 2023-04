Alexandre de Moraes revela que Piauí pode ter transporte gratuito para eleitores em 2024

Para combater os problemas enfrentados na última eleição presidencial o TSE analisa a possibilidade de o Piauí ter transporte gratuito para eleitores em 2024. A informação foi confirmada pelo presidente do TSE, o Ministro Alexandre de Moraes, que se reuniu com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, Desembargador Erivan Lopes. Além do presidente piauiense, Moraes se reuniu com mais 26 presidentes dos tribunais regionais eleitorais de todo o país para tratar de temas relacionados às próximas eleições municipais, em 2024.

O trabalho conjunto com as polícias militares dos estados para garantir a segurança nas seções eleitorais foram um dos pontos destacados durante o encontro, além da necessidade de transporte gratuito de eleitores por parte da Justiça Eleitoral, para evitar o que ocorreu nas Eleições 2022, quando muitas pessoas tiveram dificuldade para chegar aos locais de votação. De acordo com o Presidente do TSE, esse será um ponto tratado com mais calma e antecedência para o próximo pleito.

Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Novas Urnas Eletrônicas

A atualização do parque de urnas eletrônicas também entrou em pauta. Sobre isso, as/os participantes foram informados que estão sendo produzidas 220 mil novas máquinas para as Eleições 2024, totalizando quase 470 mil novos equipamentos a serem utilizados quando somados aos fabricados a partir de 2022.

Outros pontos destacados na reunião foram a possibilidade da obrigatoriedade da biometria no pleito do próximo ano e necessidade de ações para cadastramento completo do eleitorado; atos normativos do pleito; e devolução de servidores requisitados para aumentar o pessoal nos TREs.

Presidente do TRE, Erivan Lopes, ao centro Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Combate à desinformação

O combate à desinformação foi outro tema em destaque. Entre as propostas dos TREs apresentadas nesta terça, está a necessidade de haver maior divulgação do aplicativo Pardal, que recebe denúncias com indícios de práticas indevidas ou ilegais no âmbito da campanha eleitoral.

A presidência do TSE enfatizou que é preciso reforçar sempre que a votação é secreta e segura e a atual administração da Justiça Eleitoral defendeu a regulação das Redes Sociais.

Tratativas com Plataformas das Redes Sociais

O Presidente do TSE destacou que rodadas de conversas que tem sido realizada entre o TSE e as "big techs", com o objetivo de buscar construir uma legislação "antidesinformação" mais efetiva.

Segundo Moraes: “Não se trata de censura, de tolher a liberdade de expressão. Tudo parte de uma comparação com o mundo real”, disse enfatizando que aquilo que não é permitido no mundo real não deva ser permitido no mundo virtual. “Criou-se uma ideia errônea de que a liberdade para agressões e uma infinidade de discursos de ódio e antidemocráticos são práticas permitidas no ambiente virtual”, afirmou.

Com informações TSE

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no