Altos é goleado por 4 x 1 pelo São José no encerramento da Série C

Terminou em goleada a participação do Altos na Série C 2022. A equipe piauiense foi derrotada por 4 x 1 pelo São José- RS, em Porto Alegre, no último sábado (13), em partida válida pela 19ª rodada da primeira fase do torneio. Com o resultado o time da região metropolitana de Teresina terminou em 16º lugar no torneio com 21 pontos.

Apesar da derrota o Altos encerra a sua participação no torneio cumprindo o objetivo de permanecer na Série C e ter um calendário cheio em 2023. O próximo desafio da equipe é a 1ª fase da Copa do Nordeste 2023. O time piauiense decidirá, provavelmente ainda em 2022, se fará parte da fase de grupos do torneio no próximo ano. A CBF ainda não decidiu a data das partidas.

Jogando apenas para cumprir tabela e sem chances de classificação para a segunda fase do torneio, o Altos foi goleado já na primeira etapa. Mazola abriu o placar para o São José aos 13 minutos de partida. Já um minuto depois, Maradona balançou as redes e ampliou para os gaúchos. No fim da primeira etapa, Gabriel Lima fez o terceiro para o time gaúcho.

No segundo tempo Crystopher marcou aos 16 ampliando para 4 x 0 o placar. Nos últimos minutos, aos 47, Danillo Bala descontou dando números finais ao placar de 4 a 1. Apesar da goleada o São José-RS também ficou fora da segunda fase da Série C 2022 terminando em 11º, com 26 pontos. Já o Altos “escapou” do rebaixamento terminando em 16º, com 21 pontos, dois apenas a frente do Atlético-CE o primeiro rebaixado. Também caíram para a série D em 2023, Brasil de Pelotas, Ferroviário e Campinense.

Briga pelo acesso

Na parte de cima da tabela da Série C oito times permanecem vivos na disputa por uma vaga na série B em 2023. O líder do torneio Mirassol, seguido por Paysandu, Figueirense, Volta Redonda, Botafogo – SP, ABC, Vitória e Aparecidense.

Na segunda fase, as equipes são divididas em duas chaves de quatro equipes, jogam dentro do grupo em dois turnos e, ao fim, os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final.

