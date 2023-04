Alunos da Uespi receberão aumento no auxílio alimentação e moradia, veja como participar

O Governador Rafael Fonteles anunciou no início da tarde desta quarta (12) que os estudantes da Universidade Estadual do Piauí receberão um aumento de 50% nos valores dos auxílios alimentação e moradia ofertados pela instituição. A medida dobrará o valor aplicado pela gestão nos benefícios assistenciais dos estudantes, saltando de R$ 5 milhões para R$ 10 milhões alocados no nos programas. Durante a solenidade Fonteles confirmou também que todas as unidades da Uespi passarão por reformas e novos cursos serão implantados na instituição.



Ao todo o Governo ampliará de 2453 beneficiários para 3000 estudantes atendidos, sendo 2500 estudantes recebendo auxílio alimentação e 500 jovens com o auxílio moradia. O valor do benefício passará de R$ 200 para R$ 300.

FOTOS: Assis Fernandes

Fonteles anunciou que em breve o edital será lançado. “Há um mês atrás anunciamos o dobro do valor investido em bolsas de pesquisa, iniciação científica e monitoria. Agora nós partimos para as bolsas auxílio alimentação e moradia. No total isso representa o dobro do valor investido, beneficiando estudantes da Uespi que estejam em situação de vulnerabilidade. Vamos ter o edital, cada aluno que deseja essas bolsas se inscrevem a universidade avalia e vai conceder a bolsa a três mil estudantes”, afirmou.

Já o Secretário de Educação, Washington Bandeira, destacou a importância da inclusão social da medida. “É uma medida relevante que demonstra mais uma vez a priorização da educação como um cargo chefe da gestão do Governador Rafael Fonteles, tanto no ensino superior, com esses anúncios feitos, como na educação básica, promovendo inclusão social e equidade nos direitos”, disse o gestor.

Pandemia aumentou dificuldades

Thays Vitória, estudante de direito do sétimo período na Uespi , veio da cidade de Inhuma, há 258 km Teresina e é beneficiaria do auxílio moradia na Universidade.

Para a futura advogada o aumento do benefício se tornou crucial, principalmente após a pandemia. “O auxílio é importante por que os gastos mensais, quando você é de outra cidade e vai cursar o ensino superior em outra, se torna muito inacessível. Então o governo por meio da Uespi auxilia a gente a permanecer no curso. Sou estudante desde 2020 e no contexto da pandemia os gastos aumentaram muito então esse auxilio me ajuda a algum tempo e sei da importância dele”, disse a estudante.

Como o estudante pode participar ?

O reitor da Universidade Estadual do Piauí, Evandro Alberto de Sousa, explicou como os alunos que ainda não participam do programa poderão se inscrever no edital. “Aqueles estudantes que estão em vulnerabilidade social poderão participar do programa. Vai ser lançado o edital, os estudantes poderão acessá-lo e se inscrever, em seguida faremos a seleção para os estudantes que atendam os requisitos. O critério é ser aluno cotista, aluno de escola pública, estudantes que estão na linha do cadúnico ou em situação de vulnerabilidade social. Ele se inscreve no edital e faremos a seleção, o pagamento será em conta”, finalizou.

