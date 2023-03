Antônio José Lira chama de “circo” comissão especial de investigação da saúde

O líder de governo de Dr. Pessoa na Câmara, vereador Antônio José Lira (Republicanos), rebateu duramente a atuação da comissão especial montada para apurar possíveis irregularidades na Fundação Municipal de Saúde. A pasta foi criada após denúncias do vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, que apontou pagamentos irregulares na FMS.



Ao longo das últimas semanas a comissão recebeu, além do vice-prefeito, o auditor do município, Ricardo Teixeira, o ex-presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, a ex-diretora financeira, Karla Veloso e o ex-diretor de recursos humanos, Franklin Pessoa. Em sua participação Gilberto Albuquerque rebateu as denúncias e explicou o aumento do valor de plantões na pandemia.

Lira criticou o “tom midiático” das audiências promovidas. “Entendo que a Câmara Municipal tem que dar uma prestação de contas para a população. Mas uma coisa é apurar uma eventual denúncia, outra é montar um circo. Cada oitiva é um desgaste de maneira injusta com o Prefeito. O que mais ouvi foi dizer que o Prefeito é um homem honesto, mas o que está se vendo é que cada oitiva é um espetáculo. Na vida e na política você tem que ter um lado, se é do lado do Prefeito ou não”, disse o vereador.

O parlamentar ainda mandou recados a vereadores da base aliada que participam da comissão. Hoje Deolindo Moura (PT) é o presidente e Leonardo Eulálio (PL) é o relator. Ambos os parlamentares indicam cargos na gestão de Dr. Pessoa.

Para Lira estes parlamentares estariam sendo injustos com o Prefeito. “Precisamos de uma conversa, é aquilo que eu digo, não tem mal algum qualquer vereador indicar cargo, participar da gestão, é até uma forma de envolvimento e defesa da gestão. O que não está correto é quando não tem a reza completa, o venha nós sem o nosso reino. Quem participa da gestão tem que defender a gestão”, finalizou.

