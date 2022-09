Ao lado de Gracinha e Mão Santa, Silvio Mendes faz carreata em Luís Correia

O candidato a Governador do União Brasil, Silvio Mendes, e o candidato ao senado, Joel Rodrigues (Progressistas), fizeram uma carreata no último sábado (10) na cidade litorânea de Luís Correia. Ambos estiveram ao lado da candidata a deputada estadual Gracinha Moraes Souza e do Prefeito de Parnaíba, Mão Santa, e da primeira-dama Adalgisa.



Silvio agradeceu o apoio da população e criticou a obra não concluída do Porto de Luís Correia. “Recebemos hoje muitos acenos e abraços calorosos das pessoas e isso nos dá coragem, e é preciso coragem para resolver os problemas que o Piauí já tem. É por esse propósito que estamos aqui. Hoje encontrei professoras tão maltratadas por um governo irresponsável e isso vai mudar. Luís Correia é uma terra fértil, mas esqueceram de fazer o porto e jogaram nas águas milhões de reais do dinheiro público”, denunciou.

Silvio Mendes também criticou a falta de apoio ao turismo local. “Nosso turismo não existe, o dinheiro da adutora que prometeram foi desviado e isso afeta a educação, saúde e segurança. Mas daqui a três semanas nós iremos reescrever o futuro do nosso litoral e de todo o Piauí. Nós chegaremos lá”, disse Sílvio.

FOTO: Ascom Silvio Mendes

