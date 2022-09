Após acordo com Rafael Fonteles, Thanandra anuncia adesão a candidatura de Joel Rodrigues

A vereadora Thanandra Sarapatinhas declarou apoio ao candidato ao Senado, Joel Rodrigues (Progressistas). A oficialização da adesão aconteceu na tarde da última quarta(31).

A vereadora ressaltou admirar a história de vida do ex-prefeito de Floriano, e destacou que acredita na contribuição do candidato com a causa animal, caso assuma uma vaga no Congresso. “Precisamos muito de um senador que ajude e olhe a causa animal com atenção, contribuindo com projetos para todo o país, com uma atenção especial ao Piauí. O Joel tem sensibilidade, experiência e vontade para representar a gente no Senado por ser uma pessoa humilde que batalhou e fez uma mudança importante em Floriano, tanto que foi eleito prefeito várias vezes”, declarou.

Curiosamente no início de julho a vereadora confirmou que apoiaria Rafael Fonteles na disputa pelo Governo do Piauí, porém a adesão a candidatura de Joel Rodrigues deve inviabilizar a aliança. A expectativa é que nas próximas semanas a vereadora também anuncie o apoio a Silvio Mendes.

