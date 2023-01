Após depredação do Congresso, parlamentares do Piauí participarão remotamente de sessão

Parlamentares piauienses confirmaram que participarão remotamente da sessão extraordinária conjunta do Congresso Federal, nesta segunda (09). A sessão foi convocada pelo presidente Rodrigo Pacheco na noite do último domingo (08). Os detalhes da sessão, que ocorrerá no final da tarde de hoje, ainda não foram definidos, porém com a depredação do plenário do senado federal e da Câmara a participação presencial dos parlamentares está descartada. Alguns dos senadores e deputados do Piauí já viajarão ao Distrito Federal ainda nesta segunda.



A convocação extraordinária do parlamento foi feita para analisar o decreto presidencial que instituiu intervenção federal na gestão da segurança pública do Distrito Federal (Decreto 11.377, de 2023). O decreto veio como consequência da invasão e depredação do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).

O deputado federal Merlong Solano (PT) confirmou que participará da sessão e aguarda uma definição do Presidente Rodrigo Pacheco. “Estou em Teresina, irei a Brasília amanhã. Participarei de forma remota da sessão do congresso nacional que deverá ser no final do dia, ainda não temos a hora exata marcada. Em princípio a sessão ocorrerá no início da noite”, afirmou.

FOTO: Reprodução Agência Senado

Já o deputado Fábio Abreu (PSD) confirmou a sua ida a Brasília ainda hoje. “A respeito desta tragédia que aconteceu em Brasília, destes atos terroristas que ocorreram ontem, espero que as autoridades tomem as medidas para punir os envolvidos. Repudio esses ataques à democracia. Estarei ainda hoje em Brasília acompanhando as consequências dessa tragédia e cobrando punição aos envolvidos”, disse o deputado.

O decreto presidencial justifica a intervenção para "pôr termo a grave comprometimento da ordem pública". Neste caso, a intervenção depende da aprovação do Congresso. Segundo o ato convocatório, o Congresso fica convocado "durante o prazo necessário" para decidir sobre o decreto. Os parlamentares não receberão ajuda de custo para o comparecimento durante a convocação extraordinária.

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Garcia Cappelli, foi nomeado como interventor e exercerá o controle operacional de toda a segurança pública do Distrito Federal. Ele responderá diretamente à Presidência da República e poderá requisitar servidores e recursos financeiros e tecnológicos de órgãos civis e militares da administração pública.

“Coisa de golpistas”, diz Wellington Dias sobre atos antidemocráticos

Políticos piauienses se manifestaram contra os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília neste domingo (08). O Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ex-governador do Piauí, Wellington Dias, considerou a invasão aos Três Poderes como “coisa de golpista”.

“Claramente houve uma massa de manobra entre os presos, mas também haviam criminosos com alvos certos: roubaram documentos importantes da ABIN, setor de armamentos, HD de computadores, entre outros. Isso tudo sem falar da triste destruição às obras de arte e a estrutura dos edifícios … Em resumo: coisa de golpistas!”, disse em publicação feita em suas redes sociais.

Ainda ontem, Dias acompanhou o presidente Lula junto com a primeira dama Janja, juntamente com outros ministros, em visita às áreas depredadas no Planalto e no Supremo Tribunal Federal (STF). “Concluo que as ações de ontem não foram apenas vandalismo, pois partiu de gente do mal, terroristas”, enfatiza.

O Senador Marcelo Castro, do MDB, enfatizou que os criminosos deverão ser identificados e punidos, bem como os financiadores. “O Distrito Federal está sob intervenção federal na segurança e a ordem será restabelecida. O Congresso Nacional já está convocado para apreciar o decreto de intervenção. Estamos unidos em defesa do Estado Democrático de Direito. O recado do presidente Lula foi claro: criminosos que participaram de atos antidemocráticos e depredaram o patrimônio público serão identificados e punidos. Assim como os financiadores desses atos golpistas. O Brasil precisa, mais do que nunca, estar unido para defender, de forma implacável, a nossa democracia”, completou.

Com informações Agência Senado