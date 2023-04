Após discussão entre petistas, Dr. Vinícius prega diálogo e critica prévias eleitorais

O deputado estadual Dr. Vinícius Nascimento (PT), um dos postulantes do Partido dos Trabalhadores para disputar a Prefeitura de Teresina, criticou a possibilidade de realização de uma prévia partidária no próximo ano para definir o pré-candidato da legenda. Recentemente dois possíveis nomes na disputa, Franzé Silva e Fábio Novo, trocaram farpas públicas e revelaram insatisfações com a metodologia de definição do PT.



Dr. Vinícius surge como possível candidato devido a forte ligação que possuí com o Governador Rafael Fonteles e tem como trunfo ter sido o candidato a deputado estadual mais votado do bloco governista em Teresina.

Dr. Vinícius revelou que viu com “naturalidade” o atrito entre Franzé Silva e Fábio Novo. “É uma vontade grande de ajudar Teresina e por vezes pode se tornar um pouco mais acalorada, é natural da política. Nos próximos dias os dois estão dialogando e vão entrar em consenso em pouco tempo”, afirmou.

O deputado petista se mostrou contrário a realização de prévias partidárias e defendeu o entendimento. “As prévias foram criadas pelo Partido dos Trabalhadores há anos atrás, depois foram deixadas de lado justamente para não acirrar os ânimos, não colocar candidatos um contra o outro. Acredito que o diálogo será a solução para essa pré-candidatura do PT em 2024. Essa prematuridade da colocação de nomes gera essa sensação, isso tem que ser discutido e levado para a população”, finalizou.



