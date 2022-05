Após manobra de Jeová e Dr. Pessoa, Antônio José Lira assume como vereador na Câmara

Após uma complexa manobra do Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, e do presidente da Câmara, Jeová Alencar, o quarto suplente do PSD, Antônio José Lira, assumiu, na tarde da última quinta, a vaga como vereador na Câmara Municipal de Teresina. O vereador chega ao legislativo com o objetivo de trazer mais combatividade e identificação do parlamento com a gestão. Enfrentando uma crise de popularidade e denúncias de corrupção o prefeito espera que o parlamento divida as críticas da população.



Para que o suplente assumisse a cadeira, uma grande engenharia precisou ser feita. Com apenas 1454 votos, Antônio José Lira ficou atrás do secretário da juventude, Eduardo Draga Alana, e dos suplentes Júnior Macêdo e Cida Santiago. Pesou na posse do empresário a amizade com os vereadores Dudu e Jeová Alencar, além da experiência no parlamento.



Em seu discurso, Antônio José Lira, que já emprega a esposa, Marinete Feitosa, na ouvidoria do município, revelou que espera trabalhar por Teresina. “Resiliência, sonhos e amor a Teresina. Eu vim para somar, o Antônio José Lira veio para somar. Com a gestão, com a cidade e com o parlamento”, concluiu. Além de Antônio José Lira outro suplente, Zé Filho (Republicanos), assumirá a cadeira nos próximos dias.

