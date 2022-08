Após oficialização do PCO, Lourdes Melo será candidata pela nona vez seguida

O Partido da Causa Operária (PCO) oficializou em convenção na tarde da última terça (02) a candidatura da Professora Lourdes Melo para o Governo do Piauí. A educadora disputará pela nona vez seguida um cargo majoritário. Desde 2006, quando concorreu ao governo pela primeira vez, Lourdes disputou todos os pleitos eleitorais pelo PCO.



A chapa do partido de extrema-esquerda terá ainda Ronaldo Soares como candidato a vice e Albetiza Moreira candidata ao senado.

Lourdes Melo comentou a candidatura e esclareceu o seu proposito em mais uma disputa. “Nós estamos em um partido que não acreditamos que as eleições vão mudar a vida das pessoas, nós participamos das eleições por que esse é um momento rico onde todos os trabalhadores, jovens e políticos se manifestam. Eu não sou uma candidata de si próprio, represento um partido, o PCO. Nós temos um programa, não é só para as eleições, é para o dia-a-dia. A diferença é que estamos concorrendo a um pleito”, disse a candidata.

A professora ainda revelou as principais bandeiras que o PCO defenderá nesta eleição. “Temos um desemprego crescente e defendemos um salário que condiz com uma constituição. Defendemos a reforma agrária para amenizar a questão do desemprego, como forma de desenvolver a vida. Perdemos direitos adquiridos dos trabalhadores e vamos lutar pela retomada deles. Somos a favor do Lula, como a melhor opção, porém não somos a favor do Alckmin”, concluiu.

FOTO: Ascom PCO

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no