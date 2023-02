Após PP defender candidaturas da oposição em Teresina, PSDB quer pesquisa para definição

As duas principais siglas de oposição em Teresina divergem quanto a melhor estratégia para disputar a eleição do próximo ano. Enquanto o Progressistas espera o lançamento do maior número de candidatos possíveis, o PSDB defende que pesquisas sejam realizadas para escolher quem disputará o pleito contra Dr. Pessoa em 2024.



Na última segunda, o deputado federal Júlio Arcoverde (PP) defendeu que todos os partidos contrários à atual gestão lancem candidatos para fortalecer o bloco oposicionista. Arcoverde afirmou até mesmo que Jeová Alencar poderia ser este nome.

Já na manhã desta terça um dos líderes do PSDB na capital, Edson Melo, rebateu Arcoverde e cobrou pesquisas para definir a melhor estratégia. Para ele o lançamento de vários candidatos pode não ser a melhor estratégia. "É uma tese que vai ser aferida através de pesquisas até o final deste ano. Vamos ter um feedback dela através das pesquisas, pode ser interessante as oposições se concentrarem em um candidato. A tendência das últimas eleições tem sido a concentração dos votos em um só candidato e uma polarização natural", afirmou Edson Melo.

O vereador tucano destacou ainda que espera celeridade da sigla na escolha do nome. "Nós do PSDB temos um candidato, que é o Luciano Nunes, o PP fala em nomes, a Prefeitura e o PT deverão ter nomes. Nos temos uma posição, nós do PSDB só vamos lançar um candidato se for escolhido esse ano, essa estratégia de se demorar muito não é boa, a história tem demonstrado isso. Frisou que se for um candidato único ou vários candidatos temos que definir esse ano", finalizou o parlamentar.

