Após reunião, deputado Themístocles confirma MDB no comando da CCJ na Assembleia

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), pediu, durante a sessão desta segunda-feira (14), que os líderes dos partidos ou blocos enviem a relação nominal dos deputados que comporão as comissões técnicas da Casa até amanhã, terça-feira (15). O presidente quer que as comissões estejam formadas ainda nesta semana.

“Tivemos uma reunião agora pela manhã com a presença de vários parlamentares e ficou acertado que os líderes partidários vão entregar a relação nominal de todos os parlamentares que vão fazer parte das Comissões até amanhã. Então esperamos forma-las ainda esta semana”, disse Themístocles Filho.

O presidente ainda informou que os deputados entraram num consenso sobre a presidência de algumas comissões. “Ficou acertado também que a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) ficará com o MDB, a presidência da Comissão de Administração Pública e Política Social ficará com a oposição e a presidência da Comissão de e Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação ficará com o Partido dos Trabalhadores”, informou.

Themístocles Filho destacou a importância da formação das comissões o mais breve possível. “É importante que até amanhã sejam encaminhados esses nomes uma vez que temos projetos importantes e de interesse da população que precisam ser analisados e votados nas comissões”, finalizou.

FOTO: Thiago Amaral/Ascom ALEPI

Com Informações Ascom Alepi