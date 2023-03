Bancada federal define indicações de cargos no Piauí; veja a lista

Um encontro na residência do deputado federal Flávio Nogueira (PT) definiu como ficarão as indicações federais da bancada piauiense na gestão de Lula. Como revelado pelo Portal O Dia, o critério de cargos mais relevantes para os deputados mais votados prevaleceu.

As nomeações foram confirmadas pelos deputados Flávio Nogueira e Júlio César na manhã desta quinta (02). Os atos devem ser publicados no diário oficial dos próximos dias. Dos dez deputados eleitos apenas Átila Filho e Júlio Arcoverde não indicarão cargos já que foram eleitos na oposição. Veja a lista completa das nomeações de acordo com a ordem dos mais votados:

Wellington Dias



- DNIT

Marcelo Castro

- Codevasf

Júlio César (PSD)

- DNOCS

- Superintendência CAIXA

Francisco Costa (PT)

-Correios

- Incra

Castro Neto (PSD)

- Delegacia Ministério Desenvolvimento Agrário

- Superintendência Trabalho e Emprego

Florentino Neto (PT)

- Secretaria do Patrimônio,

- Ministério da Saúde

Flávio Nogueira (PT)

- IBAMA

- Banco do Nordeste

- Superintendência Ministério da Economia

- Delegacia Receita

Jadyel Alencar (PV)

-Ministério de Minas e Energia

-Superintendência Pesca e Aquicultura

- ICMBIO

Marcos Aurélio (PSD)

-INSS

-Superintendência Agricultura e Pesca

-Banco do Brasil

Merlong (PT)

-CPRM

- CONAB

-IPHAN

