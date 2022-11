Após reunião com Fonteles, Prefeitos confirmam acordo governista para eleição da APPM

O Prefeito Toninho de Caridade será o candidato da base governista para o comando da Associação Piauiense de Municípios. O acordo foi confirmado por ele e o vice, Tairo Mesquita, prefeito de Santo Inácio do Piauí na manhã desta sexta (18). A decisão foi tomada após uma reunião com o Governador eleito, Rafael Fonteles, no início da semana.



Os candidatos governistas disputam o controle da instituição que hoje é comandada pelo Prefeito de Francinópolis, Paulo César Morais. O atual gestor é aliado de Ciro Nogueira e não se alinha a Rafael Fonteles.

Tairo Mesquita explicou a articulação e destacou que o objetivo será manter a unidade do grupo aliado. “Reunimos essa semana com o Governador eleito Rafael Fonteles, eu, o Prefeito de Santo Inácio, e o Prefeito Toninho de Caridade e tivemos um entendimento para a base seguir unida pelo bom municipalismo. Ele será candidato a presidente e eu serei o vice, vamos contemplar todos os territórios com os candidatos da chapa”, disse o gestor.

Candidato a Presidência, Toninho de caridade revelou que irá tentar evitar uma disputa na APPM. “A base é sólida, estivemos com o nosso Governador e ele ressaltou a importância de ter uma instituição parceira, não para estender o poder do Karnak, e sim uma instituição que tenha diálogo e possa resolver de forma tranquila os problemas das nossas cidades piauienses. Vamos buscar o diálogo e o entendimento com os outros prefeitos para evitarmos uma disputa”, revelou.

