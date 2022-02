Após reunião em Brasília, Gessy Fonseca mantém pré-candidatura ao governo

A presidente do PSC no Piauí, Gessy Fonseca, revelou que mantém o seu nome a disposição do partido para disputar o governo do Estado em outubro. A empresária se reuniu no meio de semana com a direção nacional da sigla em Brasília, o comando do PSC reforçou a necessidade de ter um nome majoritário no estado para fortalecer também a estratégia proporcional. O entrave para a confirmação da pré-candidatura de Gessy é justamente Dr. Pessoa, o prefeito não concorda com o afastamento de Gessy da Secretaria de Economia Solidária e já ameaçou demitir a empresária em caso de candidatura.



Terceira colocada na eleição da capital, Gessy espera repetir o fenômeno do voto de protesto também no interior do estado. Insatisfeitos tanto com Dr. Pessoa, quanto com Montezuma, principais candidatos na eleição de Teresina, a população deu a Gessy uma votação surpreendente de mais de 50 mil votos, colocando-a em terceiro lugar com 12% dos votos.

Gessy comentou os bastidores da reunião com o comando do PSC e ressaltou que o bom aproveitamento nas pesquisas a credencia para disputar o palácio de Karnak.“A reunião foi positiva para mostrarmos o quadro do eleitorado do Piauí, o quadro do partido é o mesmo e permanece o desejo de encabeçar uma candidatura majoritária aqui ano Piauí e eu como presidente do partido sugeri que o PSC encabece uma chapa majoritária até para fortalecer a chapa federal. As pesquisas têm colocado o meu nome em terceiro lugar, então quem quer a candidatura é o eleitor piauiense. A gente só pode ser candidato se o eleitor quiser. A gente espera esse diálogo e um acordo com o prefeito” finalizou a gestora.

