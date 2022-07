Após segundo atentado em um mês, PT do Piauí mostra preocupação com segurança de Lula

“A segurança do Lula nos preocupa muito”, a frase do vereador Edilberto Borges, Dudu, do Partido dos Trabalhadores, retrata o sentimento da cúpula nacional da legenda. Na última quinta (07), pela segunda vez em menos de um mês, militantes do PT foram alvo de um atentado durante evento com a presença do ex-presidente.



Ontem uma bomba caseira foi lançada contra o público que assistia ao ato do PT, na Cinelândia (região central do Rio). O objeto foi lançado ao lado do palco momentos antes de Lula iniciar seu discurso, a área foi isolada e a Polícia Militar recolheu o artefato. Já no último dia 15 de junho, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, um drone atingiu, com fezes, militantes que acompanhavam a atividade de pré-campanha do PT.

Dudu lamentou o cenário violento e demonstrou preocupação com o avanço da violência. “A gente tem dito sempre desde o ano passado que existe o alerta de segurança em relação a segurança do Lula, o Brasil é uma potencia mundial e envolve muita coisa. O exacerbamento que existe hoje com essas militâncias sem critério político, que não discute as questões maiores do país, e vão para o viés da violência e da truculência nos preocupa muito. Fico temeroso, é um sinal claro. O maior líder, que é o presidente, incita a violência”, criticou o parlamentar.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Histórico de violência recente

O histórico recente de atos de violência preocupa o sistema judiciário e os poderes de segurança pública. Em 2018 o Presidente da República, Jair Bolsonaro, foi vítima de um atentado enquanto realizava um comício de campanha. Bolsonaro foi esfaqueado no abdômen e ficou em estado grave. O autor do atentado, Adélio Bispo de Oliveira, foi preso em flagrante pela Polícia Federal.

Não vamos nos acovardar

“Tentam fazer uma narrativa de que está havendo uma grande conspiração para tirar o presidente. É uma incitação ao ódio, preocupa, a gente reza para que não ocorra nada demais. Primeiro criaram a narrativa de que o Lula não iria para a rua, aonde o Lula vai ele arrasta milhares de pessoas, eles estão tentando intimidar, isso não vai nos intimidar. Mas é claro que vamos ficar alerta, mas não diminuirá o nosso impacto nas ruas. O PT não vai mudar a sua rotina. Não pregamos violência mas não vamos nos acovardar”

