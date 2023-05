Após sofrer infarto, Jeová Alencar deixa a UTI e seguirá sob observação

O deputado estadual e superintendente da SAAD Sul, Jeová Alencar, recebeu alta médica e deixou a UTI na manhã desta sexta-feira (05) após dois dias internado. Ele sofreu um infarto agudo do miocárdio na última terça-feira (03) e teve que ser submetido em caráter de urgência a uma cirurgia de cateterismo.



Jeová estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Teresina e agora já se encontra no apartamento após apresentar evolução clínica satisfatória. A assessoria do deputado informou que ele permanecerá sob observação.



Jeová Alencar segue internado em observação, mas teve evolução clínica - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Entenda

Na tarde da última terça-feira (03), Jeová Alencar deu entrada em um hospital particular de Teresina depois de se sentir mal. O deputado passou por exames e os resultados atestaram que havia uma obstrução grave em uma das artérias do coração. Além do cateterismo, Jeová também foi submetido a uma angioplastia coronária.

A cirurgia ocorreu com sucesso e o quadro do deputado se manteve estável.

