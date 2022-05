Após virar meme, Wilson Martins diz: “Com o PT tive o momento mais feliz da vida”

O ex-governador Wilson Martins rebateu críticas após viralizar com uma camisa e um boné do Partido dos Trabalhadores. O registro, feito durante a filiação de Wilson Martins à sigla, em abril, foi amplamente criticado nas redes sociais pela histórica ligação de Wilson com o PSDB e a oposição.



Wilson explicou que sempre teve forte ligação com partidos de esquerda e valorizou a aliança com o PT. “Política tem dessas coisas, tem uns amigos da gente que estão em outros partidos que são por natureza brincalhões, o Júlio Arcoverde é um brincalhão e a gente não se zanga por isso, até perdoamos quando exageram. Tenho uma história toda com partidos de esquerda e centro-esquerda. Fomos aliados do PT a minha vida toda”, esclareceu.

FOTO: Ascom PT

O ex-governador rebateu ainda os críticos e afastou qualquer especulação de insatisfação no partido. “Em 1998 mesmo no PSDB, quando o partido tinha Fernando Henrique candidato a presidente, nos coligamos com o PT no estado, imagina a confusão que foi isso. Não tem nenhuma dificuldade, quando estive coligado com PT foi o momento mais feliz da minha vida, eu vesti aquela camisa com orgulho, com responsabilidade e sentimento. Não tem nada de qualquer especulação sobre isso”, concluiu Wilson Martins.

