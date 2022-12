APPM elege novo presidente com disputa entre Ciro Nogueira e Rafael Fonteles

A Associação Piauiense de Municípios elege ao longo desta segunda (12) o seu novo presidente para o biênio 2023-2024. Disputam a cadeira de representante dos Prefeitos do Piauí o atual presidente, Paulo César Morais, que busca a reeleição, e o prefeito de Caridade do Piauí, Atoniel Silva (PSD), conhecido como Toninho de Caridade. A disputa coloca em lados opostos o Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que apoia Paulo César, e o Governador eleito Rafael Fonteles, que já declarou apoio a Toninho de Caridade.



Ao todo 196 gestores estão aptos a votar na eleição da Associação que representa as cidades do Estado junto a Confederação Nacional de Municípios. A expectativa é que a abstenção ultrapasse 10% já que neste período várias cidades estão comemorando aniversário. De acordo com o regimento do órgão, o candidato que tiver maioria simples dos votos válidos é eleito.

Paulo César, atual presidente da APPM, comentou a expectativa par ao pleito e fez um balanço da sua gestão. “A minha campanha é a minha gestão, os prefeitos vão decidir se apoiam ou não o trabalho que implantamos aqui. Tornamos a APPM uma instituição mais técnica, quebrando vícios antigos e tornamos uma instituição mais moralizada, vamos ver se isso retornará em votos. A gente vê com naturalidade essa ingerência externa do Governo do Estado, o Prefeito tem autonomia para escolher se vota ou não”, afirmou.

Já o candidato Toninho de Caridade defendeu o fim da reeleição e destacou o embate entre base e oposição. “É uma eleição associativa e tem a projeção da mesma eleição passada entre base e oposição, quem vai sair fortalecido é o municipalismo. Estamos colocando as propostas para os prefeitos para juntos construirmos uma APPM mais forte. Temos como principal proposta o fim da reeleição, isso não favorece a instituição. Vamos reformular o estatuto e descentralizar a APPM para dar oportunidade a gestores do interior”, concluiu o candidato.





A votação ocorre ao longo de toda a segunda, se iniciou as 09h e será encerrada as 17h. O Portal O Dia acompanhará todo o processo eleitoral e pela tarde trará o resultado.



