APPM tem deve ter bom trânsito com o governo, diz Toninho de Caridade

O prefeito do município de Caridade do Piauí, Toninho de Caridade (PSD), candidato a presidência da Associação Piauiense dos Municípios (APPM), defendeu nesta segunda-feira (21/11) que a nova gestão da entidade deve ter alinhamento com o governador eleito Rafael Fonteles (PT) para que garantir avanço para o municipalismo.

Em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, Toninho de Caridade explicou que Rafael Fonteles o convocou para uma reunião onde conseguiu unificar a base governista para formar apenas uma chapa da disputa e demostrou interesse em dialogar para solucionar demandas antigas dos gestores municipais.

“O governador eleito é um entusiasta do municipalismo e tem boa vontade de solucionar alguns gargalos que existem em parcerias do Governo do Estado com as prefeituras. O governador aconselhou pela união, que ficaria mais fácil de ele dar sua contribuição. Queremos tratar a APPM como um órgão pacificador e com bom trânsito com o governo”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Toninho de Caridade comemorou a unificação da base e declarou que atua agora para buscar consenso com o atual presidente, Paulo César (Progressistas). “Estamos também buscando o entendimento com os prefeitos do Progressistas que dão apoio ao atual presidente. Estamos em busca de apoio, mas uma vez eleito vamos trabalhar para o municipalismo por inteiro”, comentou.

O candidato explicou que dos 16 membros da chapa, parte já está definida, enquanto algumas funções seguem em aberto devido os diálogos que buscam uma chapa de consenso. A eleição na APPM acontece no dia 14 de dezembro.

