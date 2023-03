Arão Lobão é exonerado da coordenação do Dnocs no Piauí

O diretor-geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), Fernando Marcondes de Araújo Leão, exonerou Arão Lobão da coordenadoria do órgão no Piauí. A exoneração consta em portaria publicada na edição do dia 02 de março no Diário Oficial da União (DOU).





Arão Lobão foi exonerado da coordenação do Dnocs no Piauí - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Advogado e ex-diretor do Dentran-PI, Arão Lobão havia assumido o Dnocs no Estado em setembro de 2021 ainda no governo Wellington Dias (PT) dentro da cota política do Progressistas (PP). Na ocasião, ele sucedeu Rodrigo Sampaio à frente do órgão.

Na portaria assinada pelo diretor-geral do Dnocs não consta nomes de quem deve assumir o órgão no Piauí após a saída de Arão Lobão. O Dnocs é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social, cujo titular é o ministro piauiense e ex-governador do Estado, Wellington Dias.

