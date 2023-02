Articulações para destravar pautas na Alepi devem começar hoje

Os trabalhos de articulação interna na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) já devem começar a partir desta quinta-feira (02) logo após a leitura da mensagem do governador Rafael Fonteles (PT). De acordo com o presidente da Casa, deputado Franzé Silva, os deputados e deputadas devem se organizar para buscar destravar pautas de interesse primordial para o Governo do Estado com foco na geração de emprego e renda.



Franzé irá se reunir no próximo sábado (04) com Rafael Fonteles para discutir o que for apresentado na mensagem ao Legislativo e firmar um alinhamento com o Poder Executivo. O objetivo é alinhar ações que priorizem pautas em comum. Dentre elas, o presidente da Alepi destacou investimentos em infraestrutura.

“A Casa estará preparada para ajudar o governador e destravar ainda mais a questão do emprego e renda, que é um dos focos que ele tem pedido. Trabalharemos especialmente na questão da infraestrutura. O Piauí precisa buscar ter na área da Saúde e da Educação, assim como na proteção aos mais vulneráveis, uma política muito clara para que a gente possa ter um alinhamento ao Governo Lula e trazer mais investimentos em obras”, explicou Franzé.



Para Franzé, há uma clara demonstração de disposição por parte dos parlamentares para destravar os debates internos na Assembleia e criar uma convivência harmônica com o Karnak. O presidente disse esperar que isso seja perpetuado nos próximos quatro anos em que Rafael Fonteles estará à frente do Governo.

