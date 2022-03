Assembleia confirma posse de Regina Sousa como governadora dia 31 de Março as 09h30

Foi lido e aprovado na sessão desta terça-feira (15) na Assembleia Legislativa do Estado o requerimento apresentado pelo deputado Francisco Costa (PT), líder do Governo na Casa, para que a solenidade de posse de Regina Sousa, atual vice-governadora, como governadora do Piauí, aconteça no próximo dia 31 de março, às 9h30. O requerimento foi apresentado após leitura de um ofício enviado pelo governador Wellington Dias solicitando a realização do evento. Dias vai renunciar ao cargo para concorrer ao Senado nas eleições de 2 de outubro.

“Com o requerimento estamos reafirmando o ofício que veio do governador Wellington Dias comunicando o seu afastamento no final deste mês, com a sua descompatibilização do mandato de governador, e para que pudéssemos antecipar a realização desse evento de posse da próxima governadora Regina Sousa”, explicou o deputado Francisco Costa.

