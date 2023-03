Assembleia aprova empréstimo de R$ 2 bilhões para obras de infraestrutura no Piauí

A Assembleia Legislativa do Piauí aprovou o Empréstimo de R$ 2 bilhões do Governo Estadual junto ao Banco do Brasil em sessão plenária na tarde desta terça (21). A aprovação se deu após um consenso entre deputados de situação e oposição e o valor bilionário será utilizado em obras nas áreas da infraestrutura, mobilidade, urbanização, segurança, saúde e infraestrutura hídrica. O texto foi aprovado com uma emenda do bloco oposicionista.



O líder de governo, Fábio Novo, revelou os detalhes do projeto e valorizou o entendimento. “Foi tudo acertado. Negociamos também com a oposição que pediram para colocar o valor em uma conta vinculada. São recursos para investimentos no estado do Piauí. Dentre esses recursos tem verba para investimento no aeroporto de Parnaíba, para que ele se torne um aeroporto cargueiro. Vão ser usados também para o intermodal que vamos fazer a parte que falta do anel da soja”, disse o deputado.

Fábio Novo valorizou a aplicação do recurso para impulsionar a economia do Piauí. “Nosso aeroporto já funciona com voos vindos de São Paulo, Teresina e Minas Gerais. É um aeroporto que tem que ter um olhar estratégico, estamos mais próximos da Europa com uma pista de 2500 metros. A ideia é construir uma nova casa de passageiros para que fique um aeroporto cargueira dando mais visibilidade para o Turismo”, finalizou.

