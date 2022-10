Assembleia aprova mudança que proíbe reeleição de presidente na mesma legislatura

O Plenário da Assembleia Legislativa do Piauí aprovou, na última terça, o Projeto de Resolução nº 05 de autoria do deputado João Madson (MDB) que altera o Art. 6° da Resolução n° 429, de 15 de dezembro de 2010 do Regimento Interno da Casa e a resolução n°469, de 02 de setembro de 2015.



O Projeto de Resolução adequa o Regimento da Alepi à decisão do Supremo Tribunal Federal, no artigo 57 da Constituição Federal que veda a reeleição de membros da mesa diretora das casas legislativas do Congresso Nacional dentro de uma mesma legislatura.

O Art. 6° da Resolução n° 429, de 15 de dezembro de 2010 do Regimento Interno da Casa passa a ter a seguinte redação:

"Art. 6° - Na primeira sessão preparatória da primeira sessão legislativa, às onze horas, do dia 1º de fevereiro, sempre que possível com a direção da Mesa da sessão anterior, será realizada a eleição do Presidente e dos demais membros da Mesa, para mandato de dois anos, sendo vedada a reeleição dentro da mesma legislatura."(NR)

A matéria foi aprovada com votação unânime dos 16 deputados presentes na sessão plenária.

FOTO: Ascom Alepi

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações Ascom Alepi