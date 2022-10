Assembleia aprova projeto de lei para promoção de policiais militares

Os deputados estaduais aprovaram, na sessão plenária da última terça (25), o Projeto de Lei Ordinária do Governo do Estado nº 46/22 que estabelece a realização de promoções especiais de praças e oficiais da Polícia Militar do Estado do Piauí (PMPI). Antes, a matéria foi aprovada pelas Comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Administração e Política Social (Capps).

A proposição, que foi encaminhada à Assembleia Legislativa pela governadora Regina Sousa (PT), altera a lei 3.808/1981, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Piauí.

O projeto de lei, que será enviado agora para a sanção da governadora piauiense, prevê que os militares serão promovidos para a patente superior desde que preencham os critérios previstos na lei, dentre eles, ter completado 30 anos de serviço.

Tortura

O Plenário aprovou ainda o Projeto de Lei Ordinária do Governo 44/22 que institui o Comitê Estadual para Prevenção e Combate à Tortura do Piauí e o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Piauí.

O Comitê de Prevenção e Combate à Tortura ficará sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos (Sasc). O projeto de lei, também, será encaminhado agora para a sanção da governadora Regina Sousa.

