Assembleia começa a discutir projeto que espera combater “cultura do estupro” no Piauí

Durante a sessão plenária da última quinta (16), na Assembleia Legislativa do Piauí , foi lido o Projeto de Lei Ordinária nº 29/2023, de autoria do deputado Dr. Hélio (MDB) , que trata do combate a violência contra as mulheres.



Pelo projeto, funcionários de bares, restaurantes, boates, clubes noturnos, casas de espetáculos e similares devem passar por capacitação com objetivo de capacitá-los a identificar e combater situações de assédio sexual e a cultura do estupro praticado contra as mulheres.

FOTO: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um Projeto de mesmo teor foi aprovado esta semana também na Câmara Municipal de Teresina, mas com a aprovação da matéria pelo Poder Legislativo a política de capacitação dos funcionários destes estabelecimentos se torna estadual. O projeto do deputado será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, onde será determinado o relator pelo seu presidente, deputado Francisco Limma (PT).

O objetivo central da proposta é estimular que os estabelecimentos sejam parceiros das instituições públicas no combate e na prevenção dos casos de violência contra a mulher e de feminicídios.

Com Informações Ascom Alepi

