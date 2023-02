Assembleia finaliza composição de comissões e projetos podem ser votados na próxima semana

O líder de governo na Assembleia Legislativa do Piauí, Fábio Novo (PT), confirmou na manhã desta quinta (23) que os deputados finalizaram a formação das comissões na Assembleia Legislativa do Piauí. Com a decisão os projetos do Governo Estadual poderão ser votados já na próxima semana.



De acordo com o entendimento, como antecipado pelo Portal O Dia, o PT ficará com as principais cadeiras, como revela o Fábio Novo. “Os partidos já entregaram todos os nomes para as dozes comissões, as três que tem mais movimentações pedimos prioridade e pela ordem o PT com o bloco do Solidariedade indicará o deputado Francisco Limma para a CCJ, a segunda maior bancada do MDB indicou o deputado Henrique Pires para a comissão de finanças, e temos também o Progressistas que indicará o deputado Gustavo Neiva para a Comissão de Administração”, disse o parlamentar.

O deputado petista elencou os projetos prioritários que serão apreciados com antecedência. “A partir de segunda já podem começar a discussão de algumas matérias que já chegou nesta casa. Prioridade é vermos a votação do piso dos professores, também a redução do IPVA para motos e do ICMS e desonerações para o transporte coletivo em Teresina. A partir da próxima semana vamos abrir a discussão destas matérias”, finalizou.

FOTO: Thiago Amaral/Ascom Alepi

