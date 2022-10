Assembleia recebe orçamento 2023 do Piauí com previsão de R$ 15,6 bilhões de receita

A Assembleia Legislativa recebeu na manhã da última terça (4), durante sessão plenária, duas mensagens enviadas pelo Governo do Estado. A primeira Mensagem nº 72 contém o Projeto de Lei com a Lei Orçamentária Anual que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2023, fixada em R$ 15.696.921.372,00 (quinze bilhões, seiscentos e noventa e seis milhões, novecentos e vinte um mil e trezentos e setenta e dois reais).



Comparado ao orçamento do ano passado, de R$ 14,6 bilhões, o Estado terá um acréscimo orçamentário de pouco mais de R$ 1 bilhão, um percentual próximo de 6,8%. O valor será distribuído entre os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública do Estado de acordo com os quadros apresentados na matéria.

Já a segunda, Mensagem nº 73 apresenta Projeto de Lei que dispõe sobre a instituição do Comitê Estadual para Prevenção e Combate à Tortura no Piauí e do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Piauí.

Segundo a matéria, o novo comitê e o mecanismo serão vinculados administrativamente à Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos (SASC), tento a finalidade de erradicar e prevenir a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes nos termos do Art. 8º, incido 5º, da Lei Nacional nº 12.857.

