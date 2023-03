Átila, Bárbara, Joel e Elmano; PP escolherá entre os quatro para candidatura em Teresina

O Progressistas definiu a lista de nomes possíveis para disputar a Prefeitura de Teresina em 2024. Os deputados Átila filho, Bárbara do Firmino, o presidente estadual da legenda, Joel Rodrigues e o ex-senador Elmano Férrer foram escolhidos como possíveis postulantes ao cargo. A decisão será ratificada pelo líder nacional da sigla, Ciro Nogueira, em uma reunião na próxima segunda. De acordo com os critérios, o candidato que apresentar maior viabilidade até o final de 2023 será escolhido como pré-candidato.



Em 2020 o Progressistas compôs a chapa encabeçada pelo PSDB em Teresina, indicando o nome do então vereador Sargento R. Silva para a vaga de vice de Kléber Montezuma. A estratégia acabou levando o partido a uma derrota.

FOTO: Thiago Amaral/ Ascom Alepi

O vereador Aluísio Sampaio confirmou a estratégia e destacou que até o final do ano um dos quatro pode ser escolhido. “Temos vários bons nomes, o próprio deputado Átila que colocou o nome dele a disposição do partido. Ninguém vai forçar nenhum tipo de pré-candidatura. As pessoas que querem, devem gastar sola de sapato para se viabilizarem. No final do ano, até o início do próximo vamos definir um nome para se fixar no partido”, afirmou.

Aluísio revelou os detalhes da reunião que ocorrerá com Ciro Nogueira e salientou que a chapa proporcional também será fortalecida. “Está programada uma reunião com o Presidente nacional do partido na próxima segunda-feira, estamos trabalhando, eu e o presidente Joel de março a março para fortalecer nossa chapa proporcional e nossa chapa majoritária”, finalizou.

