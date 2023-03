Átila Filho acena para Lula e diz que maioria do Progressistas tende a apoiar o governo

O deputado federal Átila Filho (Progressistas) deixou a entender nesta sexta-feira (3) em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, que não possui obstáculos para ele apoiar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no futuro próximo. Atualmente, o parlamentar classifica seu mandato como independente.

“Tudo que for importante para o país estaremos juntos. Tenho um diálogo muito bom com o Governo Federal e (esse alinhamento) a gente vai analisando ponto a ponto. Queremos atuar de forma independente, mas pensando no Brasil e no Piauí”, disse. O Progressistas apoiou a candidatura de Bolsonaro, e Átila foi eleito pela oposição no Piauí.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O parlamentar revelou que o apoio ao governo Lula é uma tendência da maioria do partido no Congresso. Ele observa que a eleição de Artur Lira na Câmara aproximou o Progressistas do Palácio do Planalto, mas que será difícil criar unanimidade dentro da sigla sobre permanecer na oposição ou integrar a base governista.

“Alguns membros do partido têm interesse em se aliar com o Governo Federal, outros são contra. O Progressistas é grato ao presidente Lula pelo apoio a Artur Lira na eleição da presidência da Câmara. Existiu um alinhamento na eleição da Câmara já pensando também num apoio ao governo. Mas ai vai deperder das peculiaridades de casa estado. A maioria pode entrar nesse entendimento”, afirmou.

FEDERAÇÃO

Átila acredita que a federação partidária do Progressistas com o União Brasil deve ser concretizada nos próximos dias. Para ele, a junção das siglas é dada como certa. O que falta ser definido é a situação da federação em alguns estados, mas ele aponta que 90% das situações analisadas estão solucionadas.

“Essa discussão se acelerou. Ela já vinha sendo discutida há um tempo. Após as eleições voltou a se discutir e agora acredito que nos próximos dias teremos novidades. A federação está praticamente fechada em 90% dos estados, mas em alguns teve problema. Pelo que conversei com o presidente nacional do Progressistas Ciro Nogueira estamos finalizando e o estatuto está pronto”, finalizou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no