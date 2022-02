Ausência de apoio a Bolsonaro e força em Parnaíba, os bastidores do anúncio de Silvio

Sílvio Mendes diz que vai se filiar no partido que Ciro nogueira decidir

Durante o evento, o pré-candidato a governador, Sílvio Mendes, hoje filiado ao PSDB, afirmou que é o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, principal articulador político do grupo, que vai decidir sobre seu futuro partidário. Atualmente, Sílvio está no PSDB, mas é dada como certa sua saída da sigla e nos bastidores, comenta-se que além do Progressistas, o ex-prefeito de Teresina também pode se filiar ao União Brasil. “O partido que hoje estou tem um presidente que ligou pra mim dizendo que qualquer decisão que eu tome será respeitada e terá o apoio dele. Não tenho mandato, tenho prazo para me filiar. O Ciro Nogueira pode me orientar, estou distante há 12 anos dessa atividade política, eu vou pra onde ele disser”, pontuou o pré- -candidato.

Nos últimos meses era dada como certa a filiação de Sílvio ao Progressistas, devido a uma reivindicação dos prefeitos do partido, que são responsáveis por alavancar a pré-candidatura no interior. No entanto, caso outra sigla demonstre ser interessante para a estratégia da oposição no Piauí, a discussão será feita. O União Brasil é uma alternativa viável porque ainda não se sabe quem comandará a sigla no estado, que é fruto da incorporação entre DEM e PSL. A sigla terá um grande valor em fundo partidário e tempo de propaganda no rádio e na televisão. Nos bastidores comenta-se que caso o partido não receba a filiação de Sérgio Moro para disputar a presidência, a alternativa para filiação de Sílvio é viável.

FOTO: Jailson Soares/ODIA

Lideranças não citam nome do presidente Bolsonaro em evento



A convenção do Progressistas que lançou Silvio Mendes como candidato ao governo estadual cumpriu a risca o pedido do pré-candidato de não discutir o cenário político nacional. Em duas horas de evento, o grupo que tem como principal articulador o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, não citou em nenhuma vez o nome do presidente da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaristas piauienses como Major Diego Melo, o vereador Edson Melo, entre outros nomes, estiveram presentes, mas não levantaram o nome do presidente da República, assim como não tentaram incluir a política nacional da pauta do lançamento. Ciro Nogueira, questionado pela imprensa sobre a ligação do grupo com o presidente da República, desconversou. Há meses que o pré-candidato Sílvio Mendes diz que não vai tratar de candidaturas nacionais porque em caso de se eleito governador, ele vai dialogar com qualquer presidente da República em exercício. Na prática, Sílvio pretende combater a estratégia da base aliada do governo Wellington Dias, que tenta associar a imagem do ex-prefeito de Teresina com Jair Bolsonaro, por conta do apoio do Progressistas de Ciro Nogueira a Mendes.



Beto Teles diz que Zé Hamilton Sinaliza apoio a Chapa da oposição nas eleições



O vice-prefeito de Parnaíba, Beto Teles, afirmou ao O DIA que seu sogro e ex-prefeito de Parnaíba, Zé Hamilton, vai apoiar a pré-candidatura de Sílvio Mendes para o governo do Piauí. A informação representa uma baixa na base de apoio do Palácio de Karnak no município litorâneo. Três vezes prefeito da cidade, Zé Hamilton estaria propenso a fazer campanha para o principal nome de oposição. “Tive uma conversa com o ex-prefeito Zé Hamilton e perguntei sobre seu posicionamento. Ele me respondeu o seguinte: ‘Diga para o Sílvio Mendes que sou um grande amigo dele.’ Perguntei se ele estaria disposto, se necessário fosse, nós tocarmos a campanha de Sílvio Mendes em Parnaíba, ele me garantiu que sim”, revelou Beto. O conteúdo da declaração faz referência também aos flertes que Mão Santa vem tendo com o pré- -candidato petista Rafael Fonteles, e que, inclusive, já recebeu o candidato de Wellington Dias em seu gabinete no litoral e trataram sobre uma possível filiação de Gracinha Moraes Sousa ao MDB. “Sempre entendi o Mão Santa contra o PT. Sempre vi o Mão Santa discursar contra o PT. Acredito que ele deverá permanecer contra o PT. Mas não posso falar sobre o pensamento dele, não conversei com ele, mas pelo que a gente sente e nota é que não fica com o PT. Mas política a gente nunca sabe”, disse o vice-prefeito.

FOTO: Jailson Soares/ODIA

Teresa Brito



A deputada Teresa Britto deve seguir com a oposição ao governo do Estado. No evento de lançamento da chapa majoritária da oposição, ela esteve no palco, abraçou Sílvio Mendes. A presença da parlamentar da pré-campanha do principal bloco de oposição era tida como incerta, uma vez que seu partido, o PV, trabalha por uma federação com o PT. Teresa Britto, por sua vez, afirmava que não pretendia deixar o partido.

