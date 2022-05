Auxílio Brasil: Merlong Solano defende benefício maior que R$ 400

Após a Câmara Federal aprovar o “auxílio brasil” permanente de R$ 400, o deputado federal Merlong Solano (PT) defendeu um pagamento maior do benefício para a população. A verba, que beneficiará famílias carentes em situação de vulnerabilidade econômica e alimentar, foi criada para substituir o projeto “Bolsa Família” implantado nos governos do PT.



O benefício que era temporário e só duraria até o fim de 2022, ficará permanente no orçamento da União. Merlong revelou o voto favorável. “O valor precisaria ser até maior, obviamente que eu entendo as dificuldades de ordem orçamentária, o PT defende historicamente um valor mais forte, inclusive casado com outras políticas, como programas de acesso a educação e saúde casados com projetos educacionais, isso foi o que tornou o bolsa família um sucesso no mundo. Votei a favor dessa matéria e todas que tiverem dessa natureza, quem propôs terá o meu voto favorável”, concluiu o deputado.





Foto: Jailson Soares / O Dia

