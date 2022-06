Azul lança voo inédito conectando os quatro destinos aéreos da Rota das Emoções

Reforçando seu compromisso de conectar o Brasil e incentivar o turismo nacional, a Azul anuncia novo voo ligando os quatro destinos aéreos da Rota das Emoções, rota turística no litoral dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, às cidades de Fortaleza e Aracati. O anúncio foi feito hoje (22) no Palácio do Planalto com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do diretor de Relações Institucionais da Azul, Fabio Campos, e outras autoridades.



Com a nova rota, a Azul vai ter um voo diário partindo de Aracati, onde fica a praia de Canoa Quebrada, no Ceará, às 8h, com destino a Fortaleza. Da capital cearense, o voo decola para Jericoacoara, destino paradisíaco de águas claras e areia branca. A próxima parada é em Parnaíba, já no Piauí, uma das entradas para conhecer o exuberante Delta do Parnaíba. De lá, o voo segue para Barreirinhas, no Maranhão, a terceira base de operações da Azul no estado e a entrada para os belíssimos Lençóis Maranhenses. A última parada é em São Luiz, de onde o Cliente pode se conectar a toda a malha doméstica da Azul. No sentido contrário, o voo de volta parte da capital maranhense às 15h00 e cumpre o mesmo trajeto, chegando em Aracati às 21h20.

O voo panorâmico, que começa a ser operado em 5 de setembro, será a bordo da aeronave Cessna Grand Caravan, em uma experiência única de explorar as belezas do litoral nordestino.

“Estamos muito felizes em honrar essa bela região do Brasil com um voo panorâmico na Rota das Emoções, que vai ressaltar a beleza da região litorânea desde o Ceará até a região dos Lençóis Maranhenses, passando pelo Delta do Parnaíba, no Piauí. A Azul se orgulha em ser a companhia aérea que mais serve o Brasil em número de voos e cidades atendidas, são mais de 900 voos diários para mais de 150 destinos, em um total de mais de 200 rotas diretas. Seguimos firmes na nossa missão de conectar o Brasil, incentivando o turismo nacional e o desenvolvimento de nossa nação. Gostaria de agradecer e ressaltar a parceria do ministro Ciro Nogueira nesse projeto, tornando o anúncio de hoje possível”, afirma Fabio Campos, diretor de Relações Institucionais da Azul.

Atualmente, a Azul já oferece voos para Parnaíba e Jericoacoara, partindo de Viracopos, em Campinas, e de Confins, em Belo Horizonte. A partir de setembro, a companhia irá aumentar a presença em Parnaíba e Jericoacoara com 4 voos semanais para Campinas. Com isso, a cidade cearense passará a ter voos diários da Azul.





Nova base no Piauí

Em dezembro, a Azul incrementa ainda mais sua malha no Nordeste e passa a operar no aeroporto de São Raimundo Nonato. A nova base será a terceira da companhia no estado do Piauí, que já conta com voos para Parnaíba e para a capital, Teresina.

A região guarda o Parque Nacional Serra da Capivara, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade por ser considerado o berço da civilização sul-americana, já que a área tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América.

A nova rota, às quintas e domingos, vai conectar a São Raimundo Nonato a Petrolina e Recife, no Pernambuco, de onde o Cliente poderá se conectar a toda malha aérea da Azul.





Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, tendo mais de 900 voos diários, para mais de 150 destinos. Com uma frota operacional com mais de 160 aeronaves e mais de 12.000 tripulantes, a Azul possui mais de 240 rotas diretas. Em 2020, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers' Choice, sendo a única empresa brasileira a receber este reconhecimento. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no