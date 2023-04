Bárbara do Firmino confirma diálogo para formação de chapa com Silvio Mendes em 2024

A deputada estadual Bárbara do Firmino (Progressistas) confirmou o diálogo para a formação de uma chapa com o ex-prefeito da capital, Silvio Mendes, visando o pleito em 2024. A parlamentar é apontada como uma das alternativas para o grupo político liderado pelo Progressistas. Além dela, briga pela candidatura o ex-prefeito de Floriano, Joel Rodrigues e o ex-senador Elmano Férrer.



A parlamentar explicou que, apesar de não definir qual cargo disputará, aguardará as pesquisas de intenção de voto. “O meu nome está à disposição do nosso partido, mas acho que quem decide é a população teresinense. Não está definido ainda se vamos ser candidatos, a gente está avaliando ainda esse cenário o momento é de cuidar do nosso mandato e ser uma boa deputada estadual”, afirmou.

Sobre a possível aliança com Silvio Mendes Bárbara confirmou o diálogo. “Na política tudo é possível, então a gente está aí para conversar com todo mundo, conversar principalmente com a população para decidirmos quem seria o melhor nome para a chapa”, finalizou.

