Base de Dr. Pessoa encolhe em Teresina e não elege nenhum deputado federal

A base do Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, reduziu em quase um quarto na capital comparado a eleição para a Prefeitura em 2020. O resultado das urnas mostra que na chapa para deputado federal os aliados de Dr. Pessoa tiveram apenas 54001 em Teresina, já para Estadual a chapa obteve 68295 votos. Comparado a 2020, quando o médico foi eleito para o palácio da cidade com 236 mil votos, o valor é quase um quarto do aproveitamento de dois anos atrás.



A alta rejeição e os problemas enfrentados na gestão da capital seriam as consequências diretas da forte redução do eleitorado do Prefeito na capital. Um caso emblemático é o do candidato a deputado federal Thiago Duarte, apoiado por Dr. Pessoa o empresário sequer foi o mais votado na capital, perdendo para a candidata Ana Fidelis. Outro apoiado por Dr. Pessoa, o ex-vereador Joninha teve apenas 6541 votos em Teresina.

Veja os principais números dos candidatos do Republicanos:





Votação Geral

Deputado Federal: 102.490

Deputado Estadual : 112.887





Votação candidatos Republicanos em Teresina

Deputado Federal: 54.001

Deputado Estadual: 68.295





Votos Federal em Teresina

Ana Fidelis – 12819 votos

Thiago Duarte – 9491 votos

James Guerra – 8952 votos

Dra. Marina – 8059 votos

Karla Berger – 3035 votos

Luana Barradas – 2814 votos

Pastora Raquel – 2714 votos

Vani Queiroz – 2497 votos

Wellington Raulino – 2395 votos

Antônio José Lira – 929 votos

José Luiz de Carvalho – 301 votos





Cinco Mais votados Estadual Republicanos em Teresina

Jeová Alencar 28.786

Pastor Gessivaldo 16.186

Joninha 6.541

Aline Teixeira 3875

Carlos Ribeiro 3693

