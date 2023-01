Base de Lula no Piauí se reúne em Brasília em busca de consenso por cargos federais

Os deputados federais da bancada governista piauiense se reuniram na manhã desta sexta (20) com o Ministro da Assistência Social, Wellington Dias, e a senadora Jussara Lima. Os parlamentares tentam solucionar o impasse para a indicação de cargos federais no Estado. Uma ala defende que o principal critério para as indicações seja a quantidade de votos, outros defendem que os cargos sejam divididos por blocos partidários.



Durante a reunião, que ocorreu no apartamento do deputado federal Merlong Solano (PT), os deputados apresentaram os argumentos e nos próximos dias uma definição será comunicada. Além de Wellington Dias e Jussara Lima, participaram da reunião os oito deputados lulistas, Francisco Costa (PT), Florentino Neto (PT), Jadyel Alencar (PV), Castro Neto (PSD), Flávio Nogueira (PT), Júlio César (PSD) e Marcos Aurélio Sampaio (PSD).

De acordo com fontes que participaram da reunião o entendimento de maior votação, respeitado em anos anteriores, deve prevalecer. Flávio Nogueira discorda do critério e defende que a federação PT/PV, por ter a maior bancada, tenha acesso aos principais cargos.

