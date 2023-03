Bolsonaro chega ao Brasil e é recepcionado por políticos piauienses

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, na manhã desta quinta (30), procedente de Orlando, nos Estados Unidos. A volta do ex-presidente ao Brasil ocorre após três meses de sua partida, em 30 de dezembro, dois dias antes de deixar a Presidência da República.



Durante a chegada o ex-presidente foi recepcionado por políticos piauienses que compareceram ao aeroporto. O senador Ciro Nogueira e a jornalista Samantha Cavalca (PL), presidente do Partido Liberal no Piauí, se encontraram com o militar.

Devido ao esquema de segurança da Polícia Federal, Bolsonaro não saiu pelo saguão de desembarque habitual e usou uma rota alternativa. Apoiadores do ex-presidente chegaram de madrugada à área de desembarque internacional do aeroporto e se espremeram nas grades que delimitavam o espaço, munidos de bandeiras e cartazes.

Enquanto aguardavam, os apoiadores cantaram o Hino Nacional e gritaram palavras de ordem. veículos de imprensa foram hostilizados verbalmente pelos presentes.

Comunicado

A assessoria de comunicação do Partido Liberal (PL) informou, em nota, que do aeroporto internacional o ex-presidente seguiu para a sede do partido no Setor Hoteleiro Sul, em Brasília, onde foi recebido pela esposa Michelle Bolsonaro, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e o secretário de Relações Institucionais do PL, general Braga Neto. Não está prevista qualquer fala de Bolsonaro.

Com informações Agência Brasil

