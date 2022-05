Câmara aprova “orçamento paralelo” e secretaria do filho de Dr. Pessoa receberá R$ 30 mi

A Câmara Municipal de Teresina aprovou por unanimidade, na manhã desta terça (17,) a abertura de crédito especial de R$ 30 milhões para a Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (Eturb). A pasta é gerenciada por João Pessoinha, filho do prefeito de Teresina. Desde o final de 2021 a Eturb vem sendo transformada em uma “Super Secretaria” por Dr. Pessoa, o objetivo é ampliar a participação do próprio filho na gestão. A verba milionária deve ser utilizada na implantação da bilhetagem eletrônica e asfaltamento da capital.



A empresa cuida, além do asfaltamento, da iluminação pública, regularização fundiária e bilhetagem eletrônica de Teresina. O crédito especial de R$ 30 milhões não terá um caráter tão especial assim, comparando com o orçamento inicial da Eturb para 2022, de R$ 66 milhões, o “orçamento paralelo” será de 44% do valor total. Curiosamente a aprovação não teve um pronunciamento sequer contrário na Câmara, nenhum vereador da oposição se dispôs a falar sobre o tema.

O líder de governo na casa, Enzo Samuel (PDT), não soube dizer de qual secretaria será retirado o dinheiro e afirmou que a verba não será um gasto e sim um “investimento”. “A Eturb assumiu novas atividades é normal que o orçamento aumente. Uma dessas novas atividades que eu posso citar é a bilhetagem eletrônica. Essa abertura de crédito permite uma capacidade maior para que ela possa oferecer esse serviço com mais qualidade. Não será um gasto, será um investimento se o serviço for feito com qualidade. De onde virá será definido posteriormente, o que estamos é abrindo a possibilidade de crédito”, disse o vereador.

Como o Portal O DIA destacou em Novembro de 2021, a Eturb teve a sua verba quase dobrada para o orçamento de 2022. Pessoinha recebeu R$ 31 milhões a mais neste ano, um aumento de 88% em comparação com 2021 chegando a R$ 66 milhões. Com a abertura de crédito a evolução do orçamento da pasta nos dois anos de gestão chega a 274%, saindo de R$35 milhões em 2020 para R$ 96 milhões em 2022.

“A cidade precisa”

O Presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar (Republicanos), principal aliado de Dr. Pessoa, destacou a necessidade da aplicação da verba na Eturb. “A cidade precisa desse recapeamento ou de novas vias para melhor a mobilidade urbana, a Eturb é quem está a frente disso. É necessário que ela tenha essa suplementação para que possa investir”, afirmou Jeová.

