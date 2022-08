Câmara e Assembleia voltam aos trabalhos de olho na eleição de outubro

A Câmara Municipal de Teresina e a Assembleia Legislativa do Piauí retornaram nesta terça (02) às atividades do segundo semestre de 2022. Os parlamentares voltam aos trabalhos de olho nas eleições gerais de outubro. Em Teresina seis vereadores serão candidatos, já na Assembleia e na Câmara Federal apenas três deputados não disputarão a reeleição.



O cenário eleitoral dificultará a aprovação de projetos nos dois parlamentos, para o presidente da Assembleia, Themístocles Filho, um quórum mínimo será necessário. “As matérias que eu considero importantes serão votadas no poder legislativo. O orçamento do estado, por exemplo, só é votado em dezembro não vai ser votado agora. Todos os anos no Congresso Nacional é desse jeito. O que acontece é que vai ter menos parlamentares no dia-a-dia, agora no dia das votações você vai verificar aqui 20,25 parlamentares”, disse o presidente.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

No âmbito federal sete dos dez deputados federais eleitos em 2018 disputarão a reeleição, sairão do parlamento a deputada Iracema Portella, candidata a vice-governadora e Átila Lira, que desistiu da reeleição para apoio o filho.

Já no parlamento estadual 23 deputados eleitos em 2018 disputarão a reeleição. Desistiram de concorrer apenas os deputados Zé Santana (MDB) e Lucy Soares (PP). Flora Izabel foi eleita conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e Themístocles Filho disputará a vaga de vice-governador. Completando a lista Belê Medeiros (PP) será segunda suplente de Joel Rodrigues , Júlio Arcoverde (PP) e Francisco Costa (PT) disputarão uma vaga de deputado federal.

Campanha só depois do almoço

Tanto na Assembleia quanto na Câmara o corte de ponto dos faltosos está praticamente descartado. O presidente Jeová Alencar explicou que os vereadores devem fazer campanha somente após o almoço. “Na eleição de 2020 os 29 vereadores disputaram a reeleição e em momento algum tivemos problemas com votação, faltas, as sessões ocorreram normalmente. Os candidatos tem que se programar, normalmente depois do almoço é que você começa as suas visitas, suas reuniões normalmente. Estamos com a pauta enxuta e graças a Deus o vereadores tem compromisso com a casa e com o eleitor que votou nele”, finalizou.

FOTO: Assis Fernandes / O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no