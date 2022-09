Campo Alegre do Fidalgo recebe auxílio do Governo Federal para combate a seca no município

Quatro cidades atingidas por desastres naturais vão receber mais de R$ 616 mil para ações de defesa civil. As portarias com as liberações dos recursos foram publicadas na edição desta quarta-feira (21) do Diário Oficial da União (DOU).



No Piauí a cidade de Campo Alegre do Fidalgo, que enfrenta um período de estiagem, vai receber mais de R$ 99 mil para aluguel de caminhão pipa para distribuição de água potável na zona urbana. Mais de 4,6 mil pessoas serão atendidas.

O maior repasse – de mais de R$ 271 mil – é para o município de São José da Safira, em Minas Gerais. Os recursos serão destinados ao restabelecimento de moradias afetadas por vendaval. Mais de 2,3 mil pessoas serão atendidas.

Pernambuco

Em Pernambuco, a cidade de Xexéu, afetada por chuvas intensas, vai contar com mais de R$ 125 mil para a compra de cestas básicas e outros itens de assistência humanitária, atendendo mais de 2,3 mil pessoas.

Rio Grande do Norte

No Rio Grande do Norte, o município de Brejinho, também atingido por chuvas intensas, vai ter à disposição mais de R$ 119 mil para de obras de passagem molhada. A ação vai atender três mil pessoas.

Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para atendimento à população afetada.

As ações envolvem socorro, assistências às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada.

Foto: Marcello Casal jr/ Agência Brasil

