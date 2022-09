Candidatos já receberam R$ 115 mi de verba pública para campanha no Piauí; veja o top 10

A seis dias da realização das eleições gerais deste ano, candidatos do Piauí já receberam R$115 milhões de verba pública para a realização de campanhas eleitorais, os dados são do Tribunal Superior Eleitoral e podem ser consultados no sistema de divulgação de candidaturas. O valor corresponde a 89,5% de tudo o que já foi recebido por candidatos, apenas 10,45 % do montante, R$ 13,4 milhões, foram indicados de recursos privados.



Os números mostram a evolução dos gastos com dinheiro público nas campanhas. Comparado ao último pleito de 2018 o valor é quase o dobro, há quatro anos foram gastos R$ 61,7 milhões de verba pública, 86% a menos que em 2022. No último pleito 20% de todo o recurso empregado foi verba privada, já neste ano apenas 10,4 % até o momento saiu do bolso de candidatos e apoiadores.

Do total milionário de verba pública empregada, a maior fatia do bolo vai para candidatos a deputado federal, R$ 54,5 milhões. Em seguida aparecem os candidatos a deputado estadual que já receberam R$ 28,1 milhões. Completam a lista os candidatos ao Governo do Piauí que já receberam R$ 14 milhões e os postulantes ao senado com R$ 4,4 milhões recebidos. Do total do valor R$ 14 milhões ainda não foi aplicado. Outro dado interessante, dos 433 candidatos do Piauí, 134 ainda não receberam um centavo sequer dos partidos.





Maiores arrecadadores

Da lista dos 10 candidatos que mais receberam verba puxam a fila os candidatos ao Governo do Piauí, Silvio Mendes que recebeu R$ 7,07 milhões e Rafael Fonteles R$ 5,5 milhões. Em seguida sete candidatos a deputado federal e um ao senado fecham o top 10. Veja a lista completa.

1. Silvio Mendes R$ 7,07 mi

2. Rafael Fonteles R$ 5, 5 mi

3. Margarete Coelho R$ 3,07 mi

4. Fernanda Gomes R$ 3 mi

5. Fábio Abreu R$ 2,5 mi

6. Marina Santos R$ 2,5 mi

7. Rejane Dias R$ 2,2 mi

8. Paes Landim R$ 2,1 mi

9. Ronney Lustosa R$ 2,1

10. Joel Rodrigues R$ 2,03

