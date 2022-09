Candidatos já receberam R$ 77 mi de recursos públicos para campanha no Piauí, veja lista

A um mês da realização das eleições gerais de 2022, os candidatos do Piauí já receberam, de acordo com o TSE, mais de R$ 77 milhões de verba pública para a realização de campanhas eleitorais. O número corresponde a 97,2 % de tudo que foi arrecadado este ano, apenas R$ 2,2 milhões de recursos privados foram aplicados até o momento, 2,79% do montante. Curiosamente os candidatos comprovaram até o momento a aplicação de apenas R$ 10,9 milhões em despesas contratadas apenas 13,6 % de tudo que foi destinado.



Segundo o balanço do Tribunal Superior Eleitoral, o maior percentual de destinação foi para deputados federais, R$ 37,5 milhões. O valor representa 47% do total repassado. Em seguida os candidatos a deputados estaduais já receberam R$ 20,9 milhões, 26%. Candidatos ao governo do Piauí receberam R$ 8,3 milhões, 10% e senadores R$ 2,8 milhões, 3,5%. Completa a lista R$ 7,7 milhões de reais que ainda não foram aplicados para os candidatos.

Dentre os candidatos proporcionais que mais receberam verba se destaca a candidata a deputada federal Fernanda Gomes (Solidariedade), filha do deputado Evaldo Gomes, presidente do partido no Piauí. A vereadora já recebeu R$ 3 milhões, valor maior, por exemplo que o candidato a governador Silvio Mendes, e quatro vezes mais que o candidato a senador Wellington Dias. Veja a lista.

Arrecadação verba pública candidatos a Governador

Coronel Diego Melo (PL) – R$ 300 mil

Geraldo Carvalho (PSTU) – Não comprovou gasto

Gessy Lima (PSC) - Não comprovou gasto

Gustavo Henrique (Patriota) - Não comprovou gasto

Lourdes Melo (PCO) - Não comprovou gasto

Madalena Nunes (PSOL) – R$ 213 mil

Rafael (PT) – 4,5 milhões ( 3,5 milhões do MDB e 1 milhão do PT)

Ravenna Castro (PMN) – 300 mil

Silvio Mendes (UB) – 3 milhões ( 2,8 milhões União Brasil e 200 mil Progressistas)

Candidatos que mais receberam

Fernanda Gomes R$ 3 milhões Fábio Abreu R$ 2,5 milhões Marina Santos R$ 2,5 milhões Margarete Coelho (PP) R$ 2,8 milhões Joel Rodrigues (PP) R$ 1,7 milhões Júlio Arcoverde R$ 1,8 milhão Júlio César R$ 1,6 milhões Marcos Aurélio R$ 1,6 milhões Flávio Nogueira R$ 1,5 milhões Rejane Dias R$ 1,5 milhões

