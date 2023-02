Carlos Augusto assume Secretaria de Justiça e abre vaga para Simone Pereira na Assembleia

O deputado estadual Coronel Carlos Augusto (MDB) assumiu na manhã desta sexta (03) a Secretaria de Justiça do Estado do Piauí. O parlamentar ocupará o lugar do secretário interino, Heitor Bezerra, que continuará na cúpula da secretaria. A portaria de nomeação foi publicada no diário oficial desta sexta. Em seu lugar na Assembleia Legislativa do Piauí assume a primeira suplente do MDB, Simone Pereira.



Em sua posse o parlamentar apontou a ressocialização dos detentos como o maior desafio. “Recebemos o convite do nosso Governador Rafael Fonteles com muita honra, para gerir o sistema prisional do Estado, com muita fé e disposição para trabalhar e fazer desse sistema eficiente e cumprir o seu papel social de ressocializar a sua população carcerária”, destacou o Cel. Carlos Augusto.

FOTO: Ascom Sejus

Já a deputada Simone Pereira (MDB), que também assumiu como deputada estadual na manhã desta sexta, se comprometeu a trabalhar pela assistência social. “Estou muito feliz, o desejo é trabalhar em favor do povo do Piauí. Antes de assumir já tive reuniões com representantes da assistência social. Tramita nesta casa um indicativo de lei que fala do piso salarial dos assistentes sociais. Quero estar a frente nesta luta, estou deputada mas sou assistente social”, finalizou.

FOTO: Ascom ALEPI

