CCJ da Assembleia aprova empréstimo de mais de R$ 482 milhões; projeto vai à plenário

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa (Alepi) reuniu-se na última terça (24) para apreciar matérias de autoria do Poder Executivo. Na ocasião, o grupo aprovou a Mensagem nº 28 que trata da autorização para contratar operação de crédito junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

A negociação informa a garantia da União, para financiamento do Projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social II no valor de US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares dos Estados Unidos da América). A matéria também foi aprovada na Comissão de Finanças.

FOTO: Thiago Amaral/Ascom Alepi

O Poder Executivo também apresentou à Casa a Mensagem nº 27 que versa sobre autorização para contratar operação de crédito junto ao BIRD, com garantia da União, para financiamento do Programa de Investimento em Saúde e Proteção Social para Recuperação do Desenvolvimento Humano Pós-Covid-19 no Piauí com valor de até US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América). Durante a discussão da proposta, os deputados Marden Menezes (Progressistas) e Francisco Costa (PT) pediram vista da matéria.

O grupo também discutiu e aprovou a Mensagem nº 30 do Governo do Estado, que propõe as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023, em atendimento ao disposto no art. 178, II, § 2º, da Constituição Estadual. A matéria também foi aprovada na Comissão de Finanças da Casa.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com Informações Ascom Alepi