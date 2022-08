Celso Barros revela que OAB nacional irá emitir uma carta em defesa de eleições limpas

A Ordem dos Advogados do Brasil irá emitir nos próximos dias uma nota em defesa de eleições limpas no Brasil, a informação foi confirmada pelo presidente da Oab Piauí, Celso Barros Coelho Neto. Diferentemente da nota com forte tom político, que foi emitida pela Universidade de São Paulo (USP) e banqueiros, a OAB não dará um tom político ao documento.



Celso Barros ressaltou a responsabilidade que os advogados de todo o Brasil possuem neste momento. “A OAB está preparando uma carta própria, de nós todos advogados de todo o Brasil, uma carta que não tem nenhuma conotação política, mas pugnando pelas eleições tranquilas, pelas eleições limpas, propositivas. Por mais tensionamentos que exista entre grupos políticos é importante que a OAB, de um modo geral, esteja equidistante dessas questões políticas”, afirmou.

O advogado confirmou também que um serviço de disque- denúncia será disponibilizado durante o pleito eleitoral. “Em todos o Brasil estamos fomentando que esse processo político seja democrático, estamos tentando fazer debates entre os candidatos a governador na própria OAB, sempre com o disque denúncia eleições para que o eleitor possa apresentar suas dúvidas e levarem para a OAB para que possamos esclarecer”, finalizou o dirigente.

