Chico Lucas anuncia continuidade de Scheiwann Lopes no comando da PM

O futuro secretário de Segurança do Piauí, Chico Lucas, anunciou na tarde desta terça-feira (22/11) através do Twitter que o coronel Scheiwann Lopes continuará como comandante-geral da Polícia Militar do Piauí no governo de Rafael Fonteles. Chico Lucas afirmou que a decisão foi tomada em consenso com o governador eleito.

"Para o estabelecimento de uma Política Estadual de Segurança Pública, resolvemos, com a anuência do governador eleito Rafael Fonteles, contar com a valorosa contribuição do coronel da PM, Scheiwann Lopes, no comando geral da Polícia Militar do Piauí", escreveu Chico Lucas na rede social.

Scheiwann Lopes foi nomeado para o comando da PM pela governadora Regina Sousa (PT) em abril deste ano. Com a renúncia de Wellington Dias do cargo de governador para disputar o Senado, foi exonerado o então comandante, o coronel Lindomar Castilho, e Scheiwann Lopes ascendeu ao posto.

Foco na segurança

O governador eleito Rafael Fonteles tem a segurança pública como um dos grandes desafios de sua gestão. Na campanha eleitoral, parte dos esforços da comunicação do candidato focou em propostas para a área, que é apontada pelos piauienses como um dos principais problemas do Piauí.

Após a eleição, um dos primeiros anúncios de Rafael Fonteles foi voltado para a segurança. Ele garantiu que serão criadas a partir de janeiro do próximo ano um total de nove delegacias especializadas no combate a facções criminosas.

